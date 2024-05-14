Каземиро и Фернандеш могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клубы чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к игрокам «Манчестер Юнайтед» Каземиро и Бруну Фернандешу, сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, представители Каземиро уже начали переговоры с клубами саудовской про-лиги. Манкунианцы готовы провернуть сделку в начале летнего трансферного окна. При том клуб не будет настаивать на уходе бразильца, если тот изъявит желание выступать и дальше за «красных дьяволов».

В случае с Фернандешем руководство «Манчестер Юнайтед» готово пойти на переговоры лишь в случае получения исключительного предложения. В клубе считают португальца важнейшим игроком на поле.

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний Каземиро сыграл в 23 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт бразильца с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

В активе 29-летнего Фернандеша 33 сыгранные встречи в чемпионате Англии, в которых ему удалось забить десять голов и отдать семь результативных передач. Соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до окончания сезона-2025/26.