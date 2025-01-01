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Сегодня, 16:34

Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в зимнее или летнее трансферное окно покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубу необходимо продавать игроков, чтобы привлечь новых. Бразильский футболист может быть продан в случае хорошего предложения.

Ранее сообщалось, что 32-летний Каземиро отказался возвращаться в «Реал».

Полузащитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола. Контракт игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Фабрицио Романо
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Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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