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Сегодня, 11:32

Каземиро оценил игру Хейлунна в дебютном сезоне за «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что думает об игре нападающего Расмуса Хейлунна. 20-летний датчанин играет в английском клубе с августа 2023 года.

«Мы не должны оказывать на него такое давление, ведь он все еще ребенок. Многие думают, что он должен сходу забить 30 и более голов за сезон, но он совсем молод, и это его первый год в АПЛ. У Расмуса отличное будущее. Зная его амбиции, думаю, он мог бы определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», — цитирует UtdDistrict Каземиро.

В 23 матчах за «МЮ» форвард отметился шестью голами.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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