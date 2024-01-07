Каземиро оценил игру Хейлунна в дебютном сезоне за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что думает об игре нападающего Расмуса Хейлунна. 20-летний датчанин играет в английском клубе с августа 2023 года.

«Мы не должны оказывать на него такое давление, ведь он все еще ребенок. Многие думают, что он должен сходу забить 30 и более голов за сезон, но он совсем молод, и это его первый год в АПЛ. У Расмуса отличное будущее. Зная его амбиции, думаю, он мог бы определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», — цитирует UtdDistrict Каземиро.

В 23 матчах за «МЮ» форвард отметился шестью голами.