Каземиро отреагировал на уход Роналду из «МЮ»

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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро отреагировал на разрыв контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира в Катаре.
«Я не общался с ним после этого. Но Криштиану — очень опытный парень, он знает, что нужно для его карьеры. Конечно, игрокам «МЮ» обидно, когда футболист уходит. Тем более, когда речь идет об одном из лучших игроков всех времен. Но Криштиану — взрослый, опытный, он знает, что ему нужно», — цитирует Каземиро Globo.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
До этого Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Ман Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага
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