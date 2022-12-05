Каземиро — о болельщиках «МЮ»: «Я никогда не видел ничего подобного»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поблагодарил за поддержку болельщиков «красных дьяволов». 30-летний бразильский футболист заявил, что никогда не видел настолько благодарных фанатов.

«Мы не можем желать ничего большего от наших болельщиков, поэтому я просто благодарю их за то, что они нас поддерживают. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — приводит слова хавбека пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в своих социальных сетях.

Бразильский полузащитник выступает за английскую команду с августа 2022 года. Футболист переехал в чемпионат Англии из «Реала» за 70 миллионов евро. В текущем сезоне Каземиро сыграл за «МЮ» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.