Каземиро пропустит матч «МЮ» с «Шеффилдом» из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро остался в расположении сборной Бразилии, чтобы как можно быстрее восстановиться после травмы. 31-летний хавбек получил повреждение во время встречи против Венесуэлы (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2026.

К тренировкам манкунианцев футболист присоединится в начале следующей недели. Таким образом, он не сможет участвовать в матче с «Шеффилдом», который пройдет 21 октября.

Из-за дисквалификации Каземиро также пропустит встречу с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

29 октября он будет готов к дерби «МЮ» против «Манчестер Сити.