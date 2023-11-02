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Сегодня, 07:50

Каземиро пропустит матч с «Фулхэмом» из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник команды Каземиро был заменен в матче с «Ньюкаслом».

«Прямо перед перерывом он получил травму, потому мы его и заменили. Мы должны подождать сутки, чтобы сделать окончательный вывод о его состоянии, но, думаю, что в субботнем матче с «Фулхэмом» мы его не увидим», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» встретится с «Челси».

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/casemiro-substitution-for-man-utd-v-newcastle-explained-by-erik-ten-hag
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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