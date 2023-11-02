Каземиро пропустит матч с «Фулхэмом» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник команды Каземиро был заменен в матче с «Ньюкаслом».

«Прямо перед перерывом он получил травму, потому мы его и заменили. Мы должны подождать сутки, чтобы сделать окончательный вывод о его состоянии, но, думаю, что в субботнем матче с «Фулхэмом» мы его не увидим», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» встретится с «Челси».