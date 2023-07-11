Каземиро рассказал, что после ЧМ-2022 месяц не мог смотреть футбол

Полузащитник «МЮ» Каземиро признался, что после того, как сборная Бразилии вылетела в Катаре в четвертьфинале чемпионата мира, он месяц не мог смотреть футбол.

«После вылета, честно говоря, я весь месяц не мог смотреть футбол. Вообще не включал телевизор. Я был разочарован поражением. Я даже говорить о футболе не хотел. Приходилось, но о чемпионате мира я не говорил», — цитирует Каземиро Placar.

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира в Катаре после неудачи в серии пенальти против команды Хорватии. Победителем турнира стала Аргентина.