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Сегодня, 06:19

Каземиро: «Я бегаю за мячом так, словно это еда»

Каземиро рассказал, как мотивирует себя забивать голы
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, как мотивирует себя на результативную игру.

В финальном матче Кубка лиги с «Ньюкаслом» (2:0) хавбек отметился голом.

«Всем, кто меня знает, хорошо известно, что для меня мяч — это как еда, поэтому я так энергично за ним бегаю. Это касается любых матчей, будь то финал или рядовая игра — я иду за каждым мячом так, словно от этого отбора зависит вся моя жизнь», — цитирует игрока английские СМИ.

В этом сезоне 31-летний бразилец провел 17 матчей в АПЛ, забив 2 года и сделав 3 ассиста.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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