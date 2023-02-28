Каземиро: «Я бегаю за мячом так, словно это еда»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, как мотивирует себя на результативную игру.

В финальном матче Кубка лиги с «Ньюкаслом» (2:0) хавбек отметился голом.

«Всем, кто меня знает, хорошо известно, что для меня мяч — это как еда, поэтому я так энергично за ним бегаю. Это касается любых матчей, будь то финал или рядовая игра — я иду за каждым мячом так, словно от этого отбора зависит вся моя жизнь», — цитирует игрока английские СМИ.

В этом сезоне 31-летний бразилец провел 17 матчей в АПЛ, забив 2 года и сделав 3 ассиста.