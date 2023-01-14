Каземиро считает, что поддержка фанатов «МЮ» станет важным фактором в матче с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро надеется, что клуб победит в манчестерском дерби.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Мы знаем, насколько сложный матч нас ждет, учитывая, какая сильная это команда. У них отличный тренер. Мы знаем, что в футболе возможно все. Мы сыграем дома, и поддержка фанатов будет очень важным фактором. Нужно, чтобы фанаты были с нами до конца. Очень ждем эту игру. Мы, «Манчестер Юнайтед», сыграем дома, поэтому мы должны показать соответствующий футбол и действовать спокойно», — цитирует Каземиро сайт клуба.

Матч «МЮ» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 января. Начало — в 15.30 мск.