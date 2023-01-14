Каземиро считает, что поддержка фанатов «МЮ» станет важным фактором в матче с «Ман Сити»

Сегодня, 14:51
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро надеется, что клуб победит в манчестерском дерби.
«Мы знаем, насколько сложный матч нас ждет, учитывая, какая сильная это команда. У них отличный тренер. Мы знаем, что в футболе возможно все. Мы сыграем дома, и поддержка фанатов будет очень важным фактором. Нужно, чтобы фанаты были с нами до конца. Очень ждем эту игру. Мы, «Манчестер Юнайтед», сыграем дома, поэтому мы должны показать соответствующий футбол и действовать спокойно», — цитирует Каземиро сайт клуба.
Матч «МЮ» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 января. Начало — в 15.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования