Каземиро сравнил футбол в АПЛ и ла лиге

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сравнил чемпионаты Англии и Испании.

Ранее хавбек находился в системе «Реала» с 2013 по 2022 год.

«В Англии все по-другому, игра более открытая, и приходится чаще переходить из обороны в атаку и наоборот. В Испании гораздо чаще используют тики-таку, но я думаю, что самое главное — уметь адаптироваться и делать это как можно быстрее», — приводит слова Каземиро The Telegraph.

31-летний бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей за красных дьяволов, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.