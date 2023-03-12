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Сегодня, 18:13

Каземиро второй раз за сезон получил прямую красную карточку в матче АПЛ

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален с поля в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

На 34-й минуте встречи бразилец в жестком подкате въехал в ноги полузащитника «святых» Карлоса Алькараса. Арбитр матча Энтони Тэйлор сначала показал Каземиро желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение и удалил полузащитника с поля.

Для Каземиро это уже вторая красная карточка в текущем сезоне. До этого бразильца удалили в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) в 22-м туре АПЛ.

Всего на счету 31-летнего полузащитника 19 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии, 2 гола, 3 ассиста и 5 желтых карточек.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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