Каземиро второй раз за сезон получил прямую красную карточку в матче АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро удален с поля в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

На 34-й минуте встречи бразилец в жестком подкате въехал в ноги полузащитника «святых» Карлоса Алькараса. Арбитр матча Энтони Тэйлор сначала показал Каземиро желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение и удалил полузащитника с поля.

Для Каземиро это уже вторая красная карточка в текущем сезоне. До этого бразильца удалили в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) в 22-м туре АПЛ.

Всего на счету 31-летнего полузащитника 19 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии, 2 гола, 3 ассиста и 5 желтых карточек.