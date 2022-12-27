Далглиш — о том, что Салах догнал его в списке бомбардиров «Ливерпуля»: «Рад передать эстафету!»

Бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш поздравил нападающего Мохамеда Салаха с седьмым местом в списке бомбардиров клуба.

«Фантастическое достижение Мо Салаха! Было здорово наблюдать за этим голом с трибун! Впервые я взял своего внука на выездной матч, спасибо, что сделал его незабываемым! Рад передать эстафету, надеюсь, нас ждет еще больший успех!» — написал Далглиш в Twitter.

26 декабря в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (3:1) Салах забил гол, который стал для него 172-м за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Он вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля», сравнявшись с Далглишем. Рекордсменом является Иан Раш (346 голов).