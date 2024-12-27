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Сегодня, 05:08

Джонс: «Именно Клопп создал команду, которую «Ливерпуль» имеет сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кертис Джонс.
Фото Reuters
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Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс после победы над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ рассказал, что бывший тренер команды Юрген Клопп поздравил его с 100-й игрой за «красных».

«Обычно после матчей я отправляю смс-ки семье и увидел сообщение от Клоппа, в котором говорилось: «Поздравляю с сотней игр и желаю успехов в 500-й игре. Я подумал: «О чем он?» Только что проверил статистику и теперь горжусь этим достижением. Именно Юрген создал команду, которую мы имеем сейчас. Основа была заложена, а Арне Слот ее продолжил», — цитирует BBC Джонса.

Пять лет назад Джонс дебютировал за «Ливерпуль» под руководством Клоппа.

Эрлин Холанн (слева) и&nbsp;Джордан Пикфорд. «МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно
Футбол
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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