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Сегодня, 22:22

Кевин Де Брейне ответил на вопрос о новом контракте с «Манчестер Сити»

Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прояснил ситуацию относительно нового контракта с «горожанами».

«Уверен, что в ходе сезона возобновятся переговоры. Я просто хочу чувствовать себя хорошо, играть в футбол. Сейчас я не чувствую особой спешки», — приводит слова бельгийца авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В прошлом сезоне Де Брейне сыграл в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт бельгийца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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