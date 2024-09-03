Кевин Де Брейне ответил на вопрос о новом контракте с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прояснил ситуацию относительно нового контракта с «горожанами».

«Уверен, что в ходе сезона возобновятся переговоры. Я просто хочу чувствовать себя хорошо, играть в футбол. Сейчас я не чувствую особой спешки», — приводит слова бельгийца авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В прошлом сезоне Де Брейне сыграл в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт бельгийца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.