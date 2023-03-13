Де Брейне: «У меня стало меньше результативных передач, но я не думаю, что создаю мало»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался относительно своей формы в этом сезоне.

«Конечно, у людей другие стандарты насчет меня в сравнении со многими игроками. Просто так сложилось. Люди ожидают, что я буду забивать и ассистировать в каждом матче. Думаю, я играю довольно хорошо. Возможно, у меня меньше результативных передач, но я не думаю, что создаю меньше. Я особо не смотрю на эти вещи. Я чувствую себя хорошо. Думаю, моя игра в порядке. Возможно, я не играю в свой лучший футбол, но я играю хорошо.

Вы сами знаете статистику — я создал больше всех в лиге и имею больше всех результативных передач, хотя я даже пропустил четыре или пять матчей. Для меня ничего не изменилось. Я делаю то же самое, что и последние восемь лет здесь и 15 лет в профессиональной карьере, и я чувствую себя хорошо", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.

В текущем сезоне 31-летний бельгиец сыграл за «Манчестер Сити» 34 матча, забил 5 голов и отдал 18 результативных передач.

Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко за 27 матчей.