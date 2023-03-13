0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:46

Де Брейне: «У меня стало меньше результативных передач, но я не думаю, что создаю мало»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался относительно своей формы в этом сезоне.

«Конечно, у людей другие стандарты насчет меня в сравнении со многими игроками. Просто так сложилось. Люди ожидают, что я буду забивать и ассистировать в каждом матче. Думаю, я играю довольно хорошо. Возможно, у меня меньше результативных передач, но я не думаю, что создаю меньше. Я особо не смотрю на эти вещи. Я чувствую себя хорошо. Думаю, моя игра в порядке. Возможно, я не играю в свой лучший футбол, но я играю хорошо.

Вы сами знаете статистику — я создал больше всех в лиге и имею больше всех результативных передач, хотя я даже пропустил четыре или пять матчей. Для меня ничего не изменилось. Я делаю то же самое, что и последние восемь лет здесь и 15 лет в профессиональной карьере, и я чувствую себя хорошо", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.

В текущем сезоне 31-летний бельгиец сыграл за «Манчестер Сити» 34 матча, забил 5 голов и отдал 18 результативных передач.

Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко за 27 матчей.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» планирует подписать Эмилиано Мартинеса

The Athletic: «Челси» летом выставит на трансфер 11 футболистов