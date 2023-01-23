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Сегодня, 12:05

Кейн готов подписать новый контракт с «Тоттенхэмом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов продлить с лондонским клубом контракт, сообщает журналист Дэвид Орнштейн. Нынешнее соглашение игрока со «шпорами» рассчитано до 2024 года.

По данным источника, за ситуацией англичанина внимательно следит «Бавария», которая рассчитывает купить игрока по скидке летом 2023 года. Сам футболист хотел бы продолжить выступать в чемпионате Англии, поэтому готов рассмотреть условия «Тоттенхэма».

В этом сезоне Кейн отметился 15 голами в чемпионате Англии. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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