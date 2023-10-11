Кейн надеется, что «Тоттенхэм» станет чемпионом Англии

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн надеется, что команда сможет стать чемпионом Англии в этом сезоне.

В августе 2023 года Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Я всю карьеру говорил, что являюсь фанатом «Тоттенхэма», и мне нравится видеть последние успехи команды. Новый тренер — Анже Постекоглу отлично справляется. Фанаты очень поддерживают команду, и это точно то, что нужно, учитывая, какими были последние сезоны. Да, впереди еще много матчей, но, учитывая, как все складывается, не вижу причин, по которым болельщикам не стоит радоваться.

Очень хочется, чтобы «Тоттенхэм» выиграл АПЛ. Безусловно, мне нужно с уважением относиться к болельщикам «Баварии», но в моем сердце всегда будет место для «Тоттенхэма». Тем не менее сейчас нужно полностью сосредоточиться на результатах своей нынешней команды и стараться делать ее как можно успешнее», — приводит Sky Sports слова Кейна.

После 8 туров чемпионата Англии-2023/24 «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице с 20 очками.