Кейн намерен побить рекорд Ширера по голам в АПЛ

Сегодня, 09:40
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после победного матча с «Манчестер Сити» (1:0) заявил о желании побить рекорд Алана Ширера по количеству забитых голов в АПЛ. На его счету 260 голов в 441 матче.
Кейн стал автором победного гола и стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор», опередив по этому показателю легендарного Джимми Гривза.
«В начале недели я виделся с Аланом Ширером. Уверен, что он смотрел матч, но не знаю, рад он или нет. У меня еще много голов впереди. Ширер установил рекорд, который нужно побить. Посмотрим, смогу ли я это сделать», — цитирует Кейна BBC.
«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице (39 очков в 22 встречах). «Манчестер Сити» (45 очков, 21 матч) располагается на второй строчке и отстает от сыгравшего на матч меньше «Арсенала» на 5 очков.