Кейн намерен побить рекорд Ширера по голам в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после победного матча с «Манчестер Сити» (1:0) заявил о желании побить рекорд Алана Ширера по количеству забитых голов в АПЛ. На его счету 260 голов в 441 матче.

Кейн стал автором победного гола и стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор», опередив по этому показателю легендарного Джимми Гривза.

«В начале недели я виделся с Аланом Ширером. Уверен, что он смотрел матч, но не знаю, рад он или нет. У меня еще много голов впереди. Ширер установил рекорд, который нужно побить. Посмотрим, смогу ли я это сделать», — цитирует Кейна BBC.