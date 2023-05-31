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Сегодня, 17:54

Кейн останется в «Тоттенхэме», если не договорится с «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн останется в клубе на последний сезон, если ему не удастся перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По данным источника, Кейн не намерен уезжать за границу, так как он находится всего в 48 голах от того, чтобы побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ (260). «Тоттенхэм» больше хочет продать нападающего иностранному клубу, чем сопернику по лиге.

Информируется, что «МЮ» — единственный приемлемый английский вариант на это лето, поскольку Кейн, который играет в «шпорах» с 11 лет, не хочет рисковать своей репутацией среди болельщиков, переходя в клуб заклятых соперников — «Челси» или «Арсенал». «Ньюкасл» не в состоянии потратить на одного игрока более 100 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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