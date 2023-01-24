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Сегодня, 20:15

Кейн планирует начать переговоры с «Тоттенхэмом» о новом контракте

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн объявил, что планирует начать переговоры со своим клубом о новом контракте «в ближайшие месяцы».

«Уверен, мы поговорим в ближайшие месяцы, но сейчас я лишь сосредоточен на сезоне и на том, чтобы приносить как можно больше пользы команде. Еще многое на кону.

Конечно, я по-прежнему хочу выигрывать трофеи с «Тоттенхэмом». Это моя цель с тех пор, как я начал играть за первую команду. Пока этого не случилось.

У нас очень хороший состав, великолепный тренер, и нет причин, почему мы не сможем достичь успеха в этом сезоне. Нам просто нужно сделать все возможное, а в мае станет видно», — цитирует Кейна Evening Standard.

Нынешнее соглашение 29-летнего игрока со «шпорами» рассчитано до 2024 года.

23 января в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) английский форвард стал автором победного мяча и повторил рекорд Джимми Гривза, который выступал за клуб с 1961 по 1970 год. Кейн забил свой 266-й гол за «Тоттенхэм».

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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