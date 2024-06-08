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Сегодня, 08:08

Кейн прокомментировал поражение от Исландии в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о поражении команды от Исландии (0:1) в товарищеском матче.

«Не так мы хотели подходить к Евро, есть к чему стремиться. Мы станем сильнее! Поддержите парней. Мы увидимся в Германии», — написал Кейн в соцсетях.

3 июня Англия разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. Исландия проведет свой второй товарищеский матч 10-го числа против Нидерландов.

Национальная команда Англии под руководством Гарета Саутгейта сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
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