Кейн прокомментировал поражение от Исландии в товарищеском матче

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о поражении команды от Исландии (0:1) в товарищеском матче.

«Не так мы хотели подходить к Евро, есть к чему стремиться. Мы станем сильнее! Поддержите парней. Мы увидимся в Германии», — написал Кейн в соцсетях.

3 июня Англия разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. Исландия проведет свой второй товарищеский матч 10-го числа против Нидерландов.

Национальная команда Англии под руководством Гарета Саутгейта сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.