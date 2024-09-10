Кейн стал 10-м футболистом со 100+ матчами за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе национальной команды на матч 2-го тура Лиги наций против Финляндии.

31-летний футболист проводит 100-ю встречу за сборную своей страны. Кейн стал десятым футболистом со 100+ матчами за английскую команду. Этого показателя также достигли Билли Райт (105), Фрэнк Лэмпард (106), Бобби Чарльтон (106), Эшли Коул (107), Бобби Мур (108), Стивен Джеррард (114), Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120), Питер Шилтон (125).

Игра между Англией и Финляндией проходит в Лондоне. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.