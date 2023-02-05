Кейн стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ

Сегодня, 20:08
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
29-летний Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ, после экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера (260) и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (208).
Кейну понадобилось 304 матча для достижения 200 голов — меньше, чем Ширеру (306) или Руни (462).
Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор».
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