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Кейн — о рекорде: «Я в отличной форме — в лучшей за карьеру. Хочу забивать в каждом матче»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о своей игровой форме в этом сезоне.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы против Италии (2:1) форвард забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории английской сборной.

«Не люблю загадывать далеко наперед, но мне 29, и я чувствую себя сильным, в отличной форме — в лучшей за карьеру. Надеюсь, у меня впереди еще много лет. Выступление за сборную для меня, пожалуй, самое приятное в футболе. Хочу играть за сборную как можно дольше и как нападающий хочу забивать в каждом матче. Надеюсь, забью еще много голов», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Всего Кейн сыграл за национальную команду 81 матч и забил 54 гола.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С.

Гарри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
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