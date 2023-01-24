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Сегодня, 02:46

Кейн забил на 33 стадионах в АПЛ — это третий показатель в истории турнира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн впервые в карьере забил гол в АПЛ на домашнем стадионе «Фулхэма» «Крэйвен Коттедж».

Форвард стал автором единственного мяча в игре 21-го тура чемпионата Англии против «дачников» (1:0).

«Крэйвен Коттедж» стал для Кейна 33-м стадионом, на котором он забивал в премьер-лиге — это третий показатель в истории турнира. Рекорд принадлежит Энди Коулу (37), второе место делят Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни (оба — 34).

Также гол в ворота «Фулхэма» стал для Кейна 266-м за «Тоттенхэм», что является повторением клубного рекорда.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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