Кейн забил на 33 стадионах в АПЛ — это третий показатель в истории турнира

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн впервые в карьере забил гол в АПЛ на домашнем стадионе «Фулхэма» «Крэйвен Коттедж».

Форвард стал автором единственного мяча в игре 21-го тура чемпионата Англии против «дачников» (1:0).

«Крэйвен Коттедж» стал для Кейна 33-м стадионом, на котором он забивал в премьер-лиге — это третий показатель в истории турнира. Рекорд принадлежит Энди Коулу (37), второе место делят Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни (оба — 34).

Также гол в ворота «Фулхэма» стал для Кейна 266-м за «Тоттенхэм», что является повторением клубного рекорда.