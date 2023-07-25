Киммих рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что думает о товарищеском матче с «Манчестер Сити».

«Очень жду матча. «Сити» — лучшая команда в Европе на данный момент. Это будет хорошим испытанием для нас. Всегда интересно играть против такой команды», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 26 июля. Начало — в 13.30 мск.

Ранее сообщалось, что Киммих заинтересован в переходе в «Барселону». Портал Transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро.