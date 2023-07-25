Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:16

Киммих рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что думает о товарищеском матче с «Манчестер Сити».

«Очень жду матча. «Сити» — лучшая команда в Европе на данный момент. Это будет хорошим испытанием для нас. Всегда интересно играть против такой команды», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 26 июля. Начало — в 13.30 мск.

Ранее сообщалось, что Киммих заинтересован в переходе в «Барселону». Портал Transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро.

Джошуа Киммих
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я засыпала в метро с гематомами, а Тутберидзе говорила — я халтурила». Откровенная Загитова у Максима Транькова
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Грузовик с туристами упал в труднодоступном месте на Алтае
СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эланга перешел в «Ноттингем»

Гвардиола: «Мы надеемся, что Кайл Уокер останется в «Сити»