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16 мая, 14:44

Киоун рассказал, как остановить Холанна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о том, как защитникам противостоять форварду «Манчестер Сити» Эрлину Холанну.

«На данный момент Холанн думает, что может обыграть любого, но нужно заставить его усомниться в себе. Ущипнуть или наступить на ногу. Надо залезть ему в голову и запугивать, всегда быть у него на пути. Вы должны вывести его из равновесия», — написал Киоун в своей колонке на Daily Mail.

22-летний норвежец выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 52 мяча и отдал 8 голевых передач. Холанн установил рекорд по результативности за один сезон в АПЛ.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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