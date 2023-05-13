Триппьер: «Не думаю, что Симеоне когда-либо смог бы добиться успеха в Англии»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер считает, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не смог бы работать в АПЛ.

«Я не думаю, что Симеоне когда-либо смог бы добиться успеха в Англии, потому что, когда он выступал в раздевалке перед каждой игрой, он был очень страстным, его переполняли эмоции настолько, что мы были готовы пойти на войну ради него. И было неважно, с кем вы играете, с «Кадисом» и «Леванте» или с «Барселоной», таково его мышление, именно поэтому он был бы разочарован, работая в Англии», — приводит слова Триппьера Atletico Universe.

Под руководством Симеоне Триппьер отыграл два с половиной года за «Атлетико». Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года