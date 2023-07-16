Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:46

Клиши сравнил методы работы Арсена Венгера и Гвардиолы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши сравнил методы работы Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера. Футболист выступал под руководством обоих тренеров.

«Это два разных поколения. У Арсена было два ассистента и тренер вратарей, а с Гвардиолой работают восемь-девять тренеров.

Детали сейчас очень важны. Раньше вы выигрывали большинство матчей, когда у вас в составе есть топ-игрок. В наши дни клубам важно тратить деньги», — цитирует Клиши Tivibu Spor.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдоне
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ули Хенесс: «Кейн четко дал понять, что хочет перейти в «Баварию». Если он сдержит свое слово мы подпишем его»

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести игрока «Баварии» Горецку