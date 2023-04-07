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Сегодня, 12:45

Клопп: «Артета строит команду уже несколько лет, и результат впечатляет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе Микеля Артеты в «Арсенале».

«Артета строит уже несколько лет, и результат впечатляет. Это смесь действительно хорошего футбола и экстремальных эмоций. Я знаю, что люди просят время для тренеров, но я действительно думаю, что Микель заслужил каждую минуту, которую он провел в команде, даже когда дела шли не очень хорошо. Команда очень хорошо настроена, плюс хорошие трансферы, очень стабильная команда. Это то, что они используют сейчас», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Арсенал» после 29 матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 72 очка.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
Юрген Клопп
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