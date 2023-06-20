Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:57

Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Гравенберха

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ливерпуль» продвигается вперед в сделке по покупке полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер красных Юрген Клопп, который, по сообщениям, является поклонником 21-летнего игрока, настаивает на его подписании этим летом.

«Ливерпуль» также может столкнуться с серьезной конкуренцией за подписание Гравенберха со стороны «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский футболист перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Daily Mail
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» предложил 35 миллионов евро за защитника «Аякса» Тимбера