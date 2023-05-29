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Сегодня, 08:21

Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал троих игроков до конца июня

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает, что клуб сможет оформить трансферы троих игроков к началу июля, сообщает Football Insider.

По информации источника, 55-летний специалист настаивает на подписании центрального защитника, правого защитника и центрального полузащитника. Кроме того, мерсисайдцы могут активизировать поиски запасного вратаря на фоне возможного ухода Келлехера.

«Ливерпуль» с 67 очками занял пятое место в АПЛ в завершившемся сезоне. В следующем сезоне «красные» не сыграют в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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