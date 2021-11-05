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5 ноября 2021, 18:10

Клопп: «Ливерпуль» хочет бороться за титул»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» хочет бороться за титул, — приводит слова Клоппа ВВС. — С нашим мастерством мы должны быть близки к вершине турнирной таблицы. Не надо говорить о том, как сильны «Манчестер Сити» и «Челси». В чемпионате Англии очень много хороших команд, но мы тоже неплохая команда».

После 10 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. Первую позиции с 25 очками занимает «Челси». На третьей строчке идет «Манчестер Сити», набравший 20 очков.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59173493
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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