Клопп: «Ливерпуль» хочет бороться за титул»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» хочет бороться за титул, — приводит слова Клоппа ВВС. — С нашим мастерством мы должны быть близки к вершине турнирной таблицы. Не надо говорить о том, как сильны «Манчестер Сити» и «Челси». В чемпионате Англии очень много хороших команд, но мы тоже неплохая команда».

После 10 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. Первую позиции с 25 очками занимает «Челси». На третьей строчке идет «Манчестер Сити», набравший 20 очков.