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Сегодня, 07:28

Клопп: «На данный момент «Ман Сити» — лучшая футбольная команда в мире»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Мне нравится готовиться к матчам. Но это самый большой вызов, с которым можно столкнуться в футболе, потому что футбол — закрытие пространства, закрытие игроков, работа в нужных областях. Но если ты закрываешь «Ман Сити» здесь, они будут там. Если закрываешь эту брешь, то открываешь другую. Так что это всегда вызов. Дело не в том, что мы теперь чувствуем себя по-другому или что-то в этом роде. Это все еще домашняя игра, это «Энфилд». Это мы против «Ман Сити».

Да, на данный момент они, безусловно, лучшая футбольная команда в мире. Но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Нам поможет полный «Энфилд», и мы постараемся это использовать», — приводит слова Клоппа Si.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 16 октября и начнется в 18.30 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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