Клопп намекнул, что «Ливерпуль» совершит трансфер в январе 2023 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии своей команды перед зимним трансферным окном и намекнул, что клуб может совершить в январе трансфер футболиста.

«У двух наших футболистов две тяжелые травмы. В январе прошлого года к нам присоединился Луис Диас, что очень помогло в той части сезона. Сделать что-то подобное и в этот раз, если это был позитивный ход? Почему бы и нет?» — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» набрал 22 очка в 14 играх и занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.