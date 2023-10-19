Клопп направил скаутов «Ливерпуля» следить за Осимхеном

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в покупке форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает The Sun. Он направил скаутов команды следить за футболистом сборной Нигерии.

Клопп ищет подходящую замену Мохамеду Салаху, так как не уверен в его будущем в «Ливерпуле». Тренер считает, что Осимхен станет подходящим кандидатом на место египтянина.

В январе 2024 года Салах может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Осимхен в свою очередь готов покинуть «Наполи» из-за ссоры с тренером Руди Гарсией, а также из-за насмешек клуба в социальных сетях.