0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:13

Клопп: «Мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о целях своей команды на следующий сезон.

«Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, — это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на домашнюю арену или следуют за нами, куда бы мы ни поехали. Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на все», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 23 матча.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Стерлинга заявил, что его клиент не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно

Макаллистер: «Хочу, чтобы мой следующий клуб тоже был из АПЛ»