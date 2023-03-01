Клопп: «Мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о целях своей команды на следующий сезон.

«Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, — это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на домашнюю арену или следуют за нами, куда бы мы ни поехали. Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на все», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 23 матча.