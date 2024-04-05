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Сегодня, 10:39

Клопп назвал Макаллистера замечательным игроком и человеком

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о полузащитнике Алексисе Макаллистере. Специалист признался, что рад тому, что футболист в его команде.

«Я встретил его отца после игры, он сказал «спасибо», я сказал «спасибо»! Вот и весь разговор. Я также сказал ему «привет», но на этом мой испанский закончился. Макка отличный игрок, замечательный парень. Рад, что мы заполучили его», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

25-летний игрок выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. В этом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
Юрген Клопп
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