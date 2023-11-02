Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:55

Клопп назвал матч с «Борнмутом» лучшей кубковой игрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о мачте с «Борнмутом» (2:1) в 1/8 финала кубка английской лиги.

«Это лучший, самый лучший кубковый матч. Все дело в победе, все дело в том, чтобы пройти до конца. Сегодня были хорошие моменты, я не должен говорить об обстоятельствах, потому что вы сами это видели. Это было действительно сложно для обеих команд. В первом тайме мы могли забить больше голов, но не сделали этого. Второй тайм очевидно, мы поняли, что было бы неплохо забить больше голов, потому что во ветер снова изменил ход игры. Мы забили наш второй гол, замечательный гол, а затем мы очень упорно боролись. Обе команды хотели победить, но я видел и свою команду — как сильно мы этого хотели, и я действительно рад этому. Это был лучший матч кубка при странных, непривычных обстоятельствах», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В 1/4 финала кубка «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

После 10 матчей «Ливерпуль» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Тоттенхэм» (26 очков).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopps-press-conference-bournemouth-win-nunezs-goal-quansah-and-more
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» сыграет с «Челси» в 1/4 финала Кубка английской лиги

Каземиро пропустит матч с «Фулхэмом» из-за травмы