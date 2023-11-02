Клопп назвал матч с «Борнмутом» лучшей кубковой игрой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о мачте с «Борнмутом» (2:1) в 1/8 финала кубка английской лиги.

«Это лучший, самый лучший кубковый матч. Все дело в победе, все дело в том, чтобы пройти до конца. Сегодня были хорошие моменты, я не должен говорить об обстоятельствах, потому что вы сами это видели. Это было действительно сложно для обеих команд. В первом тайме мы могли забить больше голов, но не сделали этого. Второй тайм очевидно, мы поняли, что было бы неплохо забить больше голов, потому что во ветер снова изменил ход игры. Мы забили наш второй гол, замечательный гол, а затем мы очень упорно боролись. Обе команды хотели победить, но я видел и свою команду — как сильно мы этого хотели, и я действительно рад этому. Это был лучший матч кубка при странных, непривычных обстоятельствах», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В 1/4 финала кубка «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

После 10 матчей «Ливерпуль» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Тоттенхэм» (26 очков).