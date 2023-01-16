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Сегодня, 21:36

Клопп не думает об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля»

Иван Шитик
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Юрген Клопп не думает об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля», пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Немецкий специалист также пользуется полной поддержкой со стороны руководства английской команды.

Команда Юргена Клоппа была разгромлена «Брайтоном» (0:3) в 20-м туре АПЛ. До этого она сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в Кубке Англии и уступила «Брентфорду» (1:3) в чемпионате.

Последняя победа мерсисайдцев датируется 30 декабря прошлого года — над «Лестером» (2:1).

На данный момент «красные» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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