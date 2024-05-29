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Сегодня, 04:19

Клопп не сдержал слез на прощальном мероприятии с фанатами «Ливерпуля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп расплакался на церемонии прощания.
Фото Соцсети
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не сдержал слез на встрече с болельщиками клуба по итогам работу немецкого специалиста с командой.

Во вторник, 28 мая, немец на «Ливерпуль Арене» растрогался, когда подводил итоги своей 9-летней работы в клубе. Он отметил, что переход в английскую команду был его лучшим решением в жизни, если не считать брак с его супругой Уллой, а болельщики в ответ стали скандировать имя тренера.

Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» дважды завоевывал Кубок английской лиги и становился победителем Кубка страны.

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Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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