Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:47

Клопп недоволен отсутствием ВАР на матче «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер Юрген Клопп раскритиковал работу судей после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ман Сити» (2:3). До полуфинальной стадии турнира ВАР не используется.

«У Холанна в начале матча был офсайд, но флажок не поднят, и это вызывает у вас плохое предчувствие. Судьи привыкли к ВАР, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что ВАР все еще есть», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В составе победителей отличились Эрлин Холанн, Рияд Махрез и Натан Аке. Гости ответили точными ударами Фабиу Карвалью и Мохамеда Салаха.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
В ЛНР обнаружили схроны для готовивших теракты украинских диверсантов
Попыткам США подорвать технологическое развитие РФ предрекли провал
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тен Хаг уверен, что у Уан-Биссаки есть будущее в «МЮ»