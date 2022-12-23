Клопп недоволен отсутствием ВАР на матче «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Главный тренер Юрген Клопп раскритиковал работу судей после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ман Сити» (2:3). До полуфинальной стадии турнира ВАР не используется.

«У Холанна в начале матча был офсайд, но флажок не поднят, и это вызывает у вас плохое предчувствие. Судьи привыкли к ВАР, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что ВАР все еще есть», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В составе победителей отличились Эрлин Холанн, Рияд Махрез и Натан Аке. Гости ответили точными ударами Фабиу Карвалью и Мохамеда Салаха.