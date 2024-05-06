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Клопп — о победе над «Тоттенхэмом»: «Мы были хороши практически во всех моментах в нападении»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в матче 36-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2).

«Мы занимаем третье место, и, вероятно, больше не сможем изменить это ни в одну, ни в другую сторону. Но мы все равно хотели выиграть, несмотря на то что «Тоттенхэму» эта победа была нужнее, ведь тогда они смогли бы приблизиться к «Астон Вилле».

Мы были хороши практически во всех моментах в нападении. Передачи были хороши. Так много всего было хорошего. Игроки сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра", — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Мохамед Салах (второй слева) вместе с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тоттенхэма&raquo;. Неделю назад Салах поругался с Клоппом. Теперь Мо и «Ливерпуль» похоронили надежды «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 82 очками и матчем в запасе — второй. Лидирует «Арсенал» — 83 очка.

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение подряд — 60 очков и 5-я строчка.

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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