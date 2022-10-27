Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:58

Клопп оштрафован на 30 тысяч фунтов за неподобающее поведение во время матча с «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку в матче 11-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).

Он был оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

Тренер получил удаление в конце матча с «Сити» за свою гневную реакцию на эпизод, в котором, по мнению Клоппа, арбитр должен был назначить опасный штрафной в пользу «Ливерпуля» за фол против нападающего Мохамеда Салаха.

«Сити» занимает второе место в АПЛ с 26 очками (после 11 игр), отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка. «Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает 8?е место (после 11 матчей).

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Челси» переманил из «Саутгемптона» главу отдела по комплектации состава