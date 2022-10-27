Клопп оштрафован на 30 тысяч фунтов за неподобающее поведение во время матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку в матче 11-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).

Он был оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

Тренер получил удаление в конце матча с «Сити» за свою гневную реакцию на эпизод, в котором, по мнению Клоппа, арбитр должен был назначить опасный штрафной в пользу «Ливерпуля» за фол против нападающего Мохамеда Салаха.

«Сити» занимает второе место в АПЛ с 26 очками (после 11 игр), отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка. «Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает 8?е место (после 11 матчей).