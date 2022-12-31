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Сегодня, 12:06

Клопп отметил прогресс Нуньеса после матча с «Лестером»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о форварде команды Дарвине Нуньесе после матча АПЛ с «Лестером» (2:1).

«Он начал карьеру в команде не очень хорошо, много моментов упускал на тренировках, но, когда у него есть шансы забить, это уже хорошо.

Я вижу положительную динамику. Мне понравилось, как сегодня болельщики пели о Дарвине. От его игры легко получать удовольствие», — цитирует Клоппа Eurosport.

В этом сезоне 23-летний уругвай провел в АПЛ 12 матчей, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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