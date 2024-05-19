Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:10

Клопп – о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити»: «Конечно, я хотел бы знать, виновны ли они»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил.

«Все знают о 115 нарушениях, но я понятия не имею, что это значит. Я знаю только число. Что бы ни произошло в «Манчестер Сити», Пеп Гвардиола – лучший менеджер в мире, это действительно важно.

Если вы поставите любого другого менеджера в этот клуб, они не выиграют АПЛ четыре раза подряд. Это зависит от него и его футболистов. Означает ли это, что они могут делать все, что хотят? Нет. Но я не знаю, что они сделали – если они что-то и сделали, я здесь не для того, чтобы что-то утверждать.

Конечно, я хотел бы когда-то узнать, виновен ли «Сити». Все хотят это знать. Но я уже буду в другом месте», – приводит слова Клоппа The Daily Mirror.

АПЛ официально обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в начале 2023 года. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Само расследование было запущено еще в 2018 году.

После 37 туров «Манчестер Сити» с 88 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на два очка. «Ливерпуль» (79 очков) занимает третью позицию.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
0
Читайте также
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой на парковке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

АПЛ: расписание и результаты матчей 38 тура чемпионата Англии