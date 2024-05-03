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Сегодня, 15:05

Клопп ответил на вопрос, останется ли Салах в «Ливерпуле» в следующем сезоне

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах выступать за клуб в следующем сезоне.

«Это больше не моя тема для обсуждения. Не думаю, что мне следует об этом говорить, решать другим, в первую очередь Мо. Эти решения будут принимать другие люди», — приводит слова Клоппа известный журналист Джеймс Пирс в социальных сетях.

31-летний Салах выступает за красных с 2017 года. В общей сложности нападающий принял участие в 346 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 210 голов и отдал 88 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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