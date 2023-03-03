Клопп: «Рад за Рэшфорда, так как у него был очень трудный прошлый год»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде.
«Практически невозможно быть счастливым чему-то в «Манчестер Юнайтед», когда ты тренер «Ливерпуля». Я очень рад за Рэшфорда, так как у него был очень трудный прошлый год, когда он выступал не на том уровне, на который способен», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Специалист отметил, что у игрока отличная скорость и техника.
В нынешнем сезоне Рашфорд участвовал 38 матчах, в которых забил 25 голов и сделал девять результативных передач.