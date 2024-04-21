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Сегодня, 21:46

Клопп поделился мнением о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Фулхэмом» (3:1) в 34-м туре чемпионата Англии оценил игру команды.

«Обычно «Фулхэм» доставлял нам больше проблем, так что сегодня это была хорошая игра в нужный момент. Мы намерены оставаться в чемпионской гонке», — сказал Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» (74 очка) поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (73), но у «горожан» есть игра в запасе. Команда Юргена Клоппа по дополнительным показателям уступает «Арсеналу» (74).

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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